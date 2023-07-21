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Чому контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося? Зеленський відповів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чому контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося? Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Спочатку планувалося розпочати контрнаступ навесні, але через нестачу боєприпасів, озброєння це не вдалося зробити

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) рухається повільніше тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося. Про це він висловився на Аспенському безпековому форумі, повідомляє CNN.

Зеленський розповів, що спочатку планувалося розпочати контрнаступ навесні, але через нестачу боєприпасів, озброєння, а також недостатньо належно навчених бригад, це не вдалося зробити.

«Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати – і це правда, яку поділяють усі експерти – що це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони», – розповів очільник України.

Президент України зазначив, що попри труднощі, країна прогресує. 

«Ми не хотіли втрачати наших людей, свій особовий склад і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому вони досить обережно підходили до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів, тому що ми вже проходимо деякі місця замінування і ми розміновуємо ці території», – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 

До слова, українські збройні сили вже почали використовувати американські касетні боєприпаси на полі бою проти російських загарбників.

 

Теги: замінування Володимир Зеленський озброєння контрнаступ

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