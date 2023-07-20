Контрнаступ: Залужний розповів Міллі про успіхи ЗСУ

Головнокомандувач детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту

Сьогодні, 20 липня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили контрнаступ Збройних сил України. Про це Залужний повідомив у Telegram.

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Головнокомандувач детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

«Збройні сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої», – заявив Залужний.

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При цьому військові окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів. «Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі», – додав Залужний.

Триває 520-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування «Калібр», п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет «Онікс» та 19 ударних БпЛА типу Shahed.