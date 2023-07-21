Директор ЦРУ дав оцінку українському контрнаступу

Росія страждає від деяких значних «структурних недоліків», які йдуть на користь Україні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо перспектив українського контрнаступу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Оптимістичні оцінки щодо контрнаступу України Бернс зробив на основі даних розвідки, які він перевірив.

За словами директора ЦРУ, Росія страждає від деяких значних «структурних недоліків». Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та «безлад» серед політичного і військового керівництва, наголосив він.

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«Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу», – сказав Бернс.

Він також наголосив, що саме спроба заколоту ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина «оголила деякі суттєві недоліки системи, яку побудував Путін». Глава ЦРУ зазначив, що Путін, найімовірніше, вдаватиме, що не надто гостро реагує на ситуацію, а Пригожин, ймовірно, в якийсь момент побачить помсту з боку диктатора. Раніше Байден порадив Пригожину бути обережним із їжею.

Нагадаємо, що директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні. ЦРУ не виявляє ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями.