Наступ на Бахмутському напрямку: ЗСУ повідомили про успіхи

На першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тис. російських солдатів

За минулу добу українські оборонці знищили три ворожі танки, РСЗВ «Град», САУ «Піон»

Українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір. Зокрема, ЗСУ за минулу добу знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії, витісняючи противника на південного та північному флангах навколо міста», – розповів він.

Як додав Череватий, ворог чинить шалений опір, 361 раз обстріляв позиції ВСУ ствольною реактивною артилерією, здійснив три авіанальоти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за словами спікера, відбулось три боєзіткнення, в ході яких сили оборони знищили 57 окупантів, 136 поранили, також знищили три ворожі танки, РСЗВ «Град», САУ «Піон».

«Також вдалося знищити потужний ЗРК С-400 «Тріумф», гаубицю Д-30, 5 складів з боєприпасами», – зазначив Череватий.

Речник наголосив, що на першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тис. російських солдатів.

Зі слів Череватого, наразі ворог концентрує увагу на окремих напрямках, зокрема, на Куп'янському, де він вже багато тижнів намагається прорвати оборону українських сил, хоча б в деяких місцях, проте зазнає невдач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Понад 180 тисяч – це угруповання, яке стоїть на першій та другій лініях оборони, це підрозділи забезпечення. Все угрупування, яке дозволяє їм повноцінно діяти згідно з усіма правилами військової науки. Штурмові підрозділи, танкові, артилерійські підрозділи забезпечення та інші», – сказав Череватий.

Нагадаємо, що українські захисники фактично загнали російських окупантів у пастку на Бахмутському напрямку. Ситуація там вкрай активна, триває двобій за ініціативу.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом». Сирський запевнив, що Україна звільнить Бахмут.