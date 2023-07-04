ЗСУ просунулися на Бердянському напрямку

Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах

Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямку. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога на два кілометри. Про це повідомляє спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень.

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«На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до двох кілометрів», – розповів він.

Наразі, за даними спікера, Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.

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«Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування», – зазначив спікер.

Водночас ворог чинить запеклий спротив, проте ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту, продавлюючи ворога.

Нагадаємо, що ЗСУ закріплюються на відвойованих позиціях на Бахмутському напрямку. Північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів.

До слова, 29 червня захисники на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 метрів.