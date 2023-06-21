Контрнаступ. Міноборони відзвітувало про нові успіхи ЗСУ

На сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат

Схід залишається основним напрямком наступу противника

Сили оборони продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила заступниця міністр оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області», – йдеться в повідомленні.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна», – додала Маляр.

Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.