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Контрнаступ. Міноборони відзвітувало про нові успіхи ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ. Міноборони відзвітувало про нові успіхи ЗСУ
На сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат
фото ілюстративне

Схід залишається основним напрямком наступу противника

Сили оборони продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила заступниця міністр оборони Ганна Маляр.

«На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області», – йдеться в повідомленні.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

«Схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна», – додала Маляр.

Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. 

Теги: війна окупанти ЗСУ контрнаступ

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