На кордоні з Молдовою пункти пропуску зупинили роботу

У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту

На кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту. Це пов'язано з технічними несправностями бази даних митниці Молдови.

Як повідомлялося, на кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску.

Нагадаємо, у Польщі набрали чинності нові вимоги щодо міжнародних вантажних перевезень для субʼєктів, які не мають штаб-квартири в державі-члені Європейського Союзу, Швейцарській Конфедерації або державі-члені Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA).

До слова, литовська митниця перехопила вантажі з військовими речима, призначеними для російської армії. Як повідомляє LRT, співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири вантажі з предметами військового призначення.