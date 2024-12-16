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Зйомки кулінарного шоу в Лаврі: один з авторів назвав справжню причину критики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зйомки кулінарного шоу в Лаврі: один з авторів назвав справжню причину критики
Галімов звернувся до міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького
скріншот з відео

Акім Галімов заявив, що скандал, який виник через зйомки епізоду про різдвяні українські традиційні страви, є черговою масштабною атакою, направленою проти України

Автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов, який зняв епізод про різдвяні українські традиційні страви з кулінаром Євгеном Клопотенком у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври, прокоментував шквал критики у соцмережах. Галімов заявив, що це чергова атака проти України. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Галімов наголосив, що зараз Україна проходить важливий етап завершення функціонування Московської церкви. Натомість, за його словами, російські пропагандисти намагаються активно завадити цьому процесу.

«Отже, за емоційним шаром першого рівня: готували чи не готували в Лаврі (авжеж, ні), є речі набагато важливіші, погляньмо: Ми бачимо класичну підготовлену спецоперацію до дня… подивіться на календар – вчора була річниця Обʼєднавчого собору, після якого ми отримали Томос. Подія, яка стала однією з найбільших поразок кремля в Україні. Якщо ви проаналізуєте більшість коментарів, вони зводяться до: «дивіться до чого довели…». Тобто, раніше було краще. В часи Паші Мерседеса і домінування Москви. Віддали святині й там тепер ось таке! Якби не ми з Євгеном, був би інший привід. Це важливо розуміти!» – каже він.

За словами автора, росіяни активно відреагували на новини із провокативними заголовками.

«Подивіться, як відреагували в Москві – написали усі їхні «провідні» помийки. Скабєєва – цілий ефір присвячено. В коментарях зʼявилися люди, яких не було чутно з 2014 року, вони тихенько сиділи, а тепер отримали команду, що можна вилазити. До мене в Instagram прийшли діячі, які я думав ніколи мені не напишуть). Ще один момент – Бойко. Він не просто так зʼявився саме зараз, в час надскладного періоду на фронті. Друзі, все це в купі – чергова масштабна атака, направлена проти України», – зазначив Галімов.

Крім того, Галімов звернувся до міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького, наголосивши, що представники Московського патріархату досі користуються сотнями пам'ятками України.

«Де можна робити все, що завгодно, окрім того, щоб нести наративи про Україну. І це наше стратегічне завдання – викинути його з нашої країни.  В цьому ключі я підтримую заповідник Києво-Печерська лавра, яка знаходиться на передовій цієї битви. Московити не можуть це відпустити й вони пробують взяти реванш. Я на вихідних знімав у Полтаві: Хрестовоздвиженський собор Полтавського монастиря – Московський патріархат. Свято-Успенська Почаївська лавра – московський патріархат. Свято-Успенська Святогірська лавра – Московський патріархат, Мотронинський монастир Холодний яр – Московський патріархат. Вони скрізь. І зараз вони починають відчувати прилив сил», – додав він.

Нагадаємо, що кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Українська православна церква московського патріархату обурилися через такий вибір місця для запису програми. 

Згодом користувачі соцмереж також розкритикували Євгена Клопотенка, зауваживши, що Києво-Печерська лавра – не місце для знімання подібних проєктів.

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Теги: Євген Клопотенко Києво-Печерська лавра Київ Різдвяні свята пропагандист

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