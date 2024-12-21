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Польський міністр обурився прапорам УПА на польській техніці, яку передали Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польський міністр обурився прапорам УПА на польській техніці, яку передали Україні
Косіняк-Камиш відреагував на відео, на якому помітно червоно-чорні прапори УПА на польському бронетранспортері
колаж: glavcom.ua

Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах. Про це він написав у X (Twitter).

«Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання», – написав польський міністр.

Так, Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання.

Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому помітно червоно-чорні прапори Української повстанської армії на польському бронетранспортері.

За даними канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 таких бронетранспортерів.

Нещодавно, польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру. Відповідний проєкт закону внесли до польського Сейму. Про це повідомив народний депутат України, ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він зауважив, що «польську політики хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України».

Нагадаємо, 27 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами. Речник МЗС Павел Вронський додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

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Теги: Польща міністр відео танки військова допомога ОУН-УПА

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