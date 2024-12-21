Польський міністр обурився прапорам УПА на польській техніці, яку передали Україні

Косіняк-Камиш відреагував на відео, на якому помітно червоно-чорні прапори УПА на польському бронетранспортері

Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах. Про це він написав у X (Twitter).

«Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання», – написав польський міністр.

Flagi UPA na dostarczonych przez Polskę ukraińskiej armii transporterach opancerzonych Rosomak to prowokacja, która nie powinna mieć miejsca. Poleciłem pilną interwencję u ukraińskiego attaché w Warszawie, celem wyjaśnienia sprawy. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 20, 2024

Так, Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання.

Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому помітно червоно-чорні прапори Української повстанської армії на польському бронетранспортері.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах. pic.twitter.com/hO9Mk7afpC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024

За даними канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 таких бронетранспортерів.

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