«Атака була дуже підлою». Зеленський назвав особливість нічного удару по Києву

Столиця стала основною мішенню для російських безпілотників і ракет

Нічна російська атака по столиці була спеціально прорахованою так, аби перевантажити протиповітряну оборону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, він заслухав доповідь очільника МВС Ігоря Клименка. Зараз тривають рятувальні роботи. «Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо», – зазначив він.

Київ став основною мішенню для російських безпілотників і ракет, однак також є пошкодження в інших областях. «Багато будинків у місті пошкоджені: це звичайні житлові будинки, інші обʼєкти – усі цивільні. Серед пошкоджених об’єктів – одна з київських мечетей», – каже президент.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше восьми людей, кількість постраждалих зросла до 82. Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва.

До слова, у постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги киянам.