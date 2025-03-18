Заступник генсекретаря НАТО: Гібридна війна Росії проти Європи набуває загрозливих масштабів

Росія посилює активність гібридних атак, спрямованих на країни Європи

Джеймс Аппатурай, заступник генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних загроз і кіберсистем, заявив про зростання активності гібридних атак Росії на країни Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LTR.

У рамках міжнародного журналістського розслідування, організованого європейськими суспільними мовниками, Аппатурай поділився деталями, які викликають серйозне занепокоєння.

Згідно із заявою, Росія проводить повторювані диверсії, шпигунські операції та саботаж. Лише в Балтійському морі щомісяця фіксується щонайменше один серйозний інцидент, пов'язаний із пошкодженням підводних кабелів. Крім того, були зафіксовані випадки підриву інфраструктури, сходження потягів із рейок, встановлення вибухових пристроїв на літаках та масові кібератаки. Російські зловмисники також використовують шкідливе програмне забезпечення для ураження критичної інфраструктури.

«Ми не хочемо все приписувати Росії. Ми також не хочемо, щоб виглядало, ніби Росія має десять футів у висоту, а ми просто слідуємо за нею, тому що це не так. Отже, як нам це зробити? Є два-три елементи. Одна з них – це коли ми знаємо напевно на основі конкретної розвідки чи роботи поліції.

По-друге, потрібно шукати шаблони, повторювану поведінку. Тож якщо в Нідерландах зійде з рейок один потяг, який везе допомогу Україні, а це сталося, це може бути інцидент. Так буває. Якщо сім таких потягів зійшли з рейок у семи різних країнах, то у нас є певна модель поведінки. А оскільки всі поїзди їдуть в Україну, ми всі знаємо, хто за цим стоїть.

Тому атрибуцію можна визначати різними способами, і модель поведінки є дуже важливим критерієм. І це одна з причин, чому нам було важливо запровадити комплексну систему моніторингу. Національні уряди також проводять власні оцінки. Вони їх надають, і якщо Португалія чи Нідерланди скажуть, що ми думаємо, що за цим стоять росіяни, китайці чи іранці, ми їм довіряємо», – зазначив Аппатурай.

Він підкреслив, що НАТО бачить зростання ризикованості дій Росії, спрямованих на завдання шкоди економіці та безпеці громадян країн-членів Альянсу. Він зазначив, що такі гібридні атаки є частиною довгострокової стратегії Росії, яка сприймає Захід як головного ворога та протистоїть будь-яким спробам стримати її агресивні амбіції.

Особливу увагу НАТО зараз приділяє безпеці підводної інфраструктури в Балтійському морі. Проте загроза поширюється і на транспортну інфраструктуру, політичні системи та критично важливі об'єкти західної Європи. Аппатурай наголосив, що наразі Альянс уважно моніторить ситуацію та готовий до рішучих дій.

Джеймс Аппатурай переконаний, що гібридна війна Росії триватиме навіть після завершення бойових дій в Україні, оскільки це є частиною її стратегії, спрямованої на протистояння «колективному Заходу».

«Отже, ці гібридні атаки – я абсолютно впевнений, ми всі впевнені, вони триватимуть і після закінчення війни в Україні, тому що росіяни не можуть атакувати нас військовим шляхом і поки що не мають наміру це робити. Однак вони розчаровані і хочуть реалізувати свої амбіції іншими способами. Тому нам усім потрібно об’єднатися і визнати, що у нас є довгострокові проблеми з Росією, і вони включатимуть гібридні атаки, здійснені в наших країнах і проти нас», – підкреслив Аппатурай.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що єдиний раз, коли застосовувалися п'ята стаття НАТО, був тоді, коли США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи. «Єдиний раз, коли застосували пʼяту статтю, це були Сполучені Штати, що закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи. І союзники, разом із нами, підтримали Сполучені Штати, і наші солдати воювали й гинули в Афганістані пліч-о-пліч з американськими солдатами», – сказав Дуда.

Війна РФ проти України – не за території, а те якою має бути Україна. Як бачимо, ініціатива досить швидко назад повернулася у США, і далі почала задіюватися «колода карт». У вигляді рішень повернути Україні військову допомогу і включити додаткові банківські обмеження проти РФ (непродане рішення про винятки).