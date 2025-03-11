Сили оборони атакували Московський нафтопереробний завод
Завод забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині
У ніч на 11 березня Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки уразили низку стратегічних об’єктів Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині.
Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь»в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба» та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга» на Ленінградщині.
«Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, залучені у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 11 березня Україна здійснила масовану атаку на Москву, використовуючи безпілотні літальні апарати.
Зокрема, за даними Кремля, було збито:
- 91 БпЛА – над територією Курської області;
- 38 БпЛА – над територією Брянської області;
- 25 дронів – над територією Рязанської області;
- 10 БпЛА – над територією Калузької області;
- вісім БпЛА – над територією Липецької області;
- вісім БпЛА – над територією Орловської області;
- шість БпЛА – над територією Воронезької області;
- три БпЛА – над територією Нижегородської області.
Як відомо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво було запроваджено план «Килим». Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва.
Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками.
Як повідомлялося, очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що відповіддю на атаки українських дронів на Москву й область може стати удар ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік».
До слова, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.
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