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Сили оборони атакували Московський нафтопереробний завод

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони атакували Московський нафтопереробний завод
Українські воїни атакували стратегічно важливі обʼєкти для російської армії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Завод забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині

У ніч на 11 березня Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки уразили низку стратегічних об’єктів Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині.

Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь»в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба» та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга» на Ленінградщині.

«Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, залучені у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Україна здійснила масовану атаку на Москву, використовуючи безпілотні літальні апарати.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

  • 91 БпЛА – над територією Курської області;
  • 38 БпЛА – над територією Брянської області;
  • 25 дронів – над територією Рязанської області;
  • 10 БпЛА – над територією Калузької області;
  • вісім БпЛА – над територією Липецької області;
  • вісім БпЛА – над територією Орловської області;
  • шість БпЛА – над територією Воронезької області;
  • три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Як відомо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво було запроваджено план «Килим». Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва.

Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками.

Як повідомлялося, очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що відповіддю на атаки українських дронів на Москву й область може стати удар ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік».

До слова, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

Теги: Москва Генштаб росія безпілотник нафта

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