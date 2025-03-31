Нові провокаційні заяви Трампа та стрілянина у Росії: головне за ніч

Дональд Трамп зауважив, що якщо Володимир Зеленський відмовиться від угоди щодо корисних копалин, то стикнеться з великими проблемами

Президент США Дональд Трамп зробив нові провокаційні заяви, РФ вдарила по Харкову, а у Мурманську чоловік стріляв по людям. «Главком» зібрав головні події ночі проти 31 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп пригрозив Зеленському проблемами

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що президент України зіткнеться з серйозними проблемами, якщо він дійсно відмовиться від цієї угоди.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп погрожує Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

«Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування. Таке, якого вони ще ніколи не бачили», – наголосив Трамп.

Трамп хоче втретє бути президентом США

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості балотування на третій термін, заявивши, що існують способи обійти конституційні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Трамп зазначив, що його потенційне переобрання не є жартом, хоча Конституція США, зокрема 22-а поправка, забороняє більше ніж два президентські терміни.

«Багато людей хочуть, щоб я це зробив. Я не жартую. Але ще надто рано про це думати», – заявив президент.

Трамп натякнув, що існують «методи», які дозволяють обійти законодавчі обмеження.

Стрілянина у Мурманську

У Мурманську невідомий влаштував стрілянину з покрівлі будинку. Він стріляв по людях та по вікнах. За попередньою інформацію, вже розстріляно три поліцейські машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вулиці перекриті, а силовики у Мурманську готуються штурмувати дах багатоповерхівки, де знаходиться стрілець.

Сам стрілець не висунув жодної вимоги. Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс підтвердив стрілянину та закликав росіян дотримуватися спокою.

РФ вдарила по Харкову

Вночі, 31 березня, окупанти атакували Харків безпілотником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, влучання безпілотника сталося по території цивільного підприємства у Київському районі.

«Попередньо постраждалих немає. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках», – написав Терехов.