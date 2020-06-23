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    В Яремче обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео)

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    <p><span>Тепер замість дороги провалля<o:p></o:p></span></p> - В Яремче обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео)

    Тепер замість дороги провалля

    Сім’я ледве встигла перейти дорогу і одразу за ними посипався асфальт

    Сьогодні, 23 червня, на Прикарпатті продовжує вирувати негода. Так, у місті Яремче обвалилася дорога.

    На відео потрапив момент руйнування дороги, коли нею йшла сім’я з двома дітьми. Сім’я ледве встигла перейти дорогу і одразу за ними посипався асфальт. Тепер замість дороги на тому місці провалля.

    За інформацією місцевих, обвалилася дорога, що веде в присілок Багрівець у містечку Яремче.

    Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

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