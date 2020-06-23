В Яремче обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео)
Тепер замість дороги провалля
Сім’я ледве встигла перейти дорогу і одразу за ними посипався асфальт
Сьогодні, 23 червня, на Прикарпатті продовжує вирувати негода. Так, у місті Яремче обвалилася дорога.
На відео потрапив момент руйнування дороги, коли нею йшла сім’я з двома дітьми. Сім’я ледве встигла перейти дорогу і одразу за ними посипався асфальт. Тепер замість дороги на тому місці провалля.
За інформацією місцевих, обвалилася дорога, що веде в присілок Багрівець у містечку Яремче.
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