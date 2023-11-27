Крим потерпає від негоди: руйнування вражають

Швидкість вітру під час урагану сягала 144 км/год

Мешканці окупованого півострова можуть залишитися без водопостачання

На Кримському півострові продовжує вирувати шторм. Через негоду повністю перекрито трасу Саки – Євпаторія. Негода завдала чимало руйнувань та наробила лиха на тимчасово окупованому півострові.

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У селищі Героївське неподалік Керчі через шторм 40 будинків виявилися заблокованими, заявив голова російської адміністрації Керчі Святослав Брусаков. Мешканці своїми силами робили огорожі за допомогою мішків, щоб вода не затопила їхні будинки.

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На тимчасово окупованому півострові спостерігаються масові перебої електроенергії. Комунальні служби попередили, що можуть бути знеструмлені об'єкти водопостачання та водовідведення.

Частина дороги при в'їзді до села Морське обрушилася фото з відкритих джерел

Також через стихію затримано приблизно 50 потягів.

Ураган і шторм у Севастополі зламав сотні дерев, зніс рекламні щити, обірвав дроти, поламав покрівлі кількох десятків будинків.

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Шторм розбив чотири набережні на південному березі Криму. Постраждали набережні Місхору, Алупки, Алушти, Фороса, Гаспри. Також сильно пошкоджена набережна у Кореїзі. Змиті поруччя, ліхтарі, лави, намито багато гальки.

Шторм пошкодив набережну Алушти фото з відкритих джерел

Зруйновані внаслідок негоди торгові точки фото з відкритих джерел

Крім того, на мисі Фіолент у Севастополі ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить колишньому міністру оборони України Павлу Лебедєву.

Наслідки негоди в Криму фото з відкритих джерел

Без електрики у Криму залишилися 425 тис. осіб. Найскладніша ситуація у Євпаторії – там зірвано десятки дахів, підтоплено 200 будинків, повідомляє окупаційна влада Криму.

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Нагадаємо, шторм у Криму почав вирувати 26 листопада. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років. Через негоду найбільше постраждали сім районів на півострові. Швидкість вітру під час урагану в Криму сягала 144 км/год. У деяких районах запроваджено режим надзвичайного стану.

Станом на ранок унаслідок стихії постраждало семеро людей. Одна особа вважалася зниклою безвісти, проте сьогодні зранку знайшли тіло чоловіка, який пропав під час нічної негоди. 51-річний мешканець села Морське увечері гуляв набережною, коли його змило хвилею.

Нагадаємо, у Криму шторм змив окопи росіян на пляжах (відео). Фортифікації росіян у Євпаторії буквально знищило водою Чорного моря.