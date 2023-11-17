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Партизани проникли на базу російського флоту у Криму (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани проникли на базу російського флоту у Криму (фото)
«Атеш» пробрався вночі на територію в/ч 80393
фото: Атеш/Telegram

Партизани зафіксувати місця розміщення складів, казарм та штабу окупантів

Партизанський рух «Атеш» уночі успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в повідомленні «Атеш» у Telegram.

Зазначається, що частина розташована у Феодосії.

«Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу в/ч 80393», – йдеться в повідомленні «Атеш» у Telegram.

Отриману інформацію вже передано українським компетентним структурам.

Партизани проникли на базу російського флоту у Криму (фото) фото 1

Як повідомлялося, днями українські партизани розвідали російську військову базу в тимчасово окупованому місті Мангуш Донецької області.

Теги: партизани окупанти Крим

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