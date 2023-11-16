Повітряні сили повідомили, скільки ракет росіяни накопичили у Криму

Ракети типу «Онікс» запускаються з Кримського півострова

Російські загарбники розмістили понад 800 ракет у тимчасово окупованому Криму. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими. Про це заявила керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Опираючись на дані Головного управління розвідки в ОК «Південь» зазначили, що на окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр.

«Зокрема, ракети типу «Калібр» якраз там зосереджені, ракети типу «Онікс» також запускаються з Кримського півострова. Потенціал ворог накопичує – це очевидно», – заявила Гуменюк.

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Як повідомлялося, російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Без світла та води залишився населений пункт поруч зі станцією.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.