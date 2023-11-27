Шторм у Криму: є загиблий, затоплено будинки та зруйновано набережні

На окупованому півострові знеструмлено десятки населених пунктів

Шторм у Криму почав вирувати 26 листопада. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років. Через негоду найбільше постраждали сім районів на півострові. Швидкість вітру під час урагану в Криму досягала 144 км/год.

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Семеро людей постраждали в Криму внаслідок стихії. Одна особа вважалася зниклою безвісти, проте сьогодні зранку знайшли тіло чоловіка, який пропав під час нічної негоди. 51-річний мешканець села Морське увечері гуляв набережною, коли його змило хвилею.

Унаслідок негоди зруйновані набережні фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Майже 500 тис. мешканців півострова залишилися без електрики. Море виходило зі своїх берегів, а каміння в буквальному значенні падало з неба, знищуючи чи ушкоджуючи наземний транспорт.

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Найбільше постраждали сім районів: Білогірський, Бахчисарайський, Жовтневий, Сакський, Сімферопольський, Ленінський та Чорноморський. У деяких населених пунктах Чорноморського району люди лишилися без води. У деяких районах запроваджено режим надзвичайного стану.

З будівлі поліції у Джанкої знесло дах фото з відкритих джерел

Унаслідок негоди затопило будинки, торговельні намети та набережні. Окрім того, з боку Сак затопило в'їзд у Євпаторію.

Наслідки шторму на набережній селища Орджонікідзе фото з відкритих джерел

Стихія зруйнувала частину огорожі фото з відкритих джерел

Підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що через хвилі, викликані штормом, річка Бельбек вийшла з берегів – у низці селищ Севастополя затопило будинки.

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27 листопада оголосили вихідним днем через шторм. Окупанти закликали жителів запастися водою, адже надалі можливі перебої з водопостачанням.

Наслідки негоди у Криму фото з відкритих джерел

Також у музеї-акваріумі Севастополя затопило зал, загинуло 500 морських тварин, заявив «губернатор» тимчасово окупованого міста Михайло Развожаєв. Директор музею Юрій Кравцов повідомив про майже 800 загиблих.

Нагадаємо, у Криму шторм змив окопи росіян на пляжах (відео). Фортифікації росіян у Євпаторії буквально знищило водою Чорного моря.