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Росія атакувала житловий будинок у Запоріжжі: загинула людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала житловий будинок у Запоріжжі: загинула людина
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
фото: Запорізька ОВА

Повітряні Сили попереджали про БпЛА у напрямку Запоріжжя

Вночі 18 жовтня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

Росіяни атакували житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула 27-річна жінка.

«У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким. Інформація про інших постраждалих уточнюється», – написав Семікін.

Росія атакувала житловий будинок у Запоріжжі: загинула людина фото 1
фото: Запорізька ОВА

Як відомо, ввечері 15 жовтня російські війська атакували приватне підприємство в Запоріжжі, там виникла пожежа. 

«Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», – написав виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, за попередньою інформацією, поранених немає. У повідомленні не вказано ні назви та виду діяльності підприємства, ні масштабу пожежі, ні обсягу пошкоджень. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 жовтня завдали ударів по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Вознесенівському районі, є постраждалі. Одного з поранених рятувальники витягли з-під завалів. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Про російський удар по житловому сектору обласного центру стало відомо о 12:43. Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки постраждали одразу кілька вулиць приватної забудови у Вознесенівському районі Запоріжжя.

Теги: Запоріжжя вибух

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