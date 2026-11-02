Сутички у Петропавлівській Борщагівці тривають: з будинку вивели неповнолітнього

Кирило Буданов прибув на місце та побіцяв розібратися з питанням існування таких об'єктів

У Петропавлівській Борщагівці Київської області тривають сутички біля будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. З будівлі вивели неповнолітнього хлопця, а очевидці повідомляють про вибух, імовірно гранати. Відповідні кадри опубліковано в мережі, пише «Главком».

Ситуація біля будинку залишається напруженою. За повідомленнями очевидців, учасники протистояння б'ють автомобілі поліції. Під час сутичок також пролунав вибух. Люди на місці припускають, що могла вибухнути граната. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Згодом із будинку вивели неповнолітнього хлопця. За словами очевидців, він перебував у шоковому стані, йому надавали допомогу. Обставини перебування підлітка в будівлі поки не уточнюються.

На місце події прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов.

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Він закликав присутніх розходитися, заявивши, що заручників у будинку більше немає.

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Що розповів Буданов про огляд будинку

За словами Буданова, понад десять людей змогли зайти до будівлі та провести поверхневий огляд. Вони поставили запитання присутнім і отримали відповіді.

Наразі учасники подій намагаються організувати автобус для військовослужбовців, яким потрібна медична допомога. Їх планують доправити до лікарні.

Під час спілкування з Будановим один із присутніх запитав, чому в Україні існують подібні об'єкти та чому суспільство не знає про їхню діяльність.

Керівник Офісу президента пообіцяв наступного дня розібратися з питаннями існування таких будівель, подій, які там відбуваються, а також проблемою самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

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Що передувало сутичкам

Раніше у соціальних мережах поширили повідомлення про нібито незаконне утримання близько 40 людей у підвалі приватного будинку. Також з'являлася інформація про загиблого та постраждалих, яким начебто не дозволяли отримати медичну допомогу.

Поліція Київської області спростувала повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина. Правоохоронці пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини.

Після прибуття поліцейські встановили, що біля приватного будинку перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Поруч зібралися місцеві жителі. На місці працюють керівництво обласної поліції та командування Нацгвардії. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про стрілянину, застосування димових шашок та сутички у Петропавлівській Борщагівці. Люди намагалися потрапити на територію приватного домоволодіння, де перебувають нацгвардійці.