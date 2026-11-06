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Заяви Трамп про Україну, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч 6 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Заяви Трамп про Україну, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч 6 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 листопада 2026 року

У Краснодарському краї у Росії атаковано Афіпський НПЗ, президент США Дональд Трамп виправдав удари РФ по українських цивільних заявами про втрати росіян та анонсував масштабну угоду щодо України, яка зачепить усю Європу.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 листопада.

Удар по НПЗ у Росії

Ймовірно, пожежа на Афіпському НПЗ
Ймовірно, пожежа на Афіпському НПЗ
фото: соціальні мережі

Вночі 6 листопада у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. 

За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа. 

Трамп виправдав удари РФ

Трамп: Росія також втрачає цивільних. Це кривава лазня
Трамп: Росія також втрачає цивільних. Це кривава лазня
фото: AP

Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні «кровавою лазнею» та заявив про втрати цивільних з обох боків.

На запитання журналіста про те, що Путін просто зараз вбиває українських цивільних у їхніх будинках, автобусах та школах, Дональд Трамп перевів увагу на Росію. 

Трамп анонсував угоду щодо України

Трамп: Це буде велика, чудова домовленість. Усі будуть у захваті
Трамп: Це буде велика, чудова домовленість. Усі будуть у захваті
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе досягнення великої угоди для врегулювання конфлікту в Україні, наслідки якої виійдуть далеко за межі української території. 

За словами американського лідера, готується грандіозна домовленість, яка охопить усю Європу та нібито викличе загальне захоплення.

Інші важливі новини:

Теги: росія Дональд Трамп США вибух завод пожежа

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