Кримський міст знову перекрито: що сталося
Повідомлення про обмеження руху з’явилося разом із порадами, що робити водіям на мосту під час оголошення тривоги
У неділю, 13 серпня, рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Про це пишуть російські пропагандистські видання.
«Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», – закликають кремлівські ЗМІ.
Повідомлення про перекриття також з'явилося в офіційному Telegram-каналі незаконної споруди у супроводі інфографіки з порадами, що робити водіям на мосту під час оголошення тривоги.
Яка причина та коли планують відновити рух – невідомо.
Варто зазначити, що після останньої потужної атаки Кримський міст дуже часто перекривають із невідомих причин.
Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре раптово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.
9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.
Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».
До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.
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