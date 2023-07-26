СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році

Василь Малюк визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть СБУ

Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Служба безпеки України та Укрпошта презентували марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. При цьому Василь Малюк зазначив, що «руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій».

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

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Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації. Також пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня 2022 року пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Зазначимо, що раніше СБУ відмовлялася коментувати цей інцендент.