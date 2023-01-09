Куди падають російські ракети: Повітряні сили зробили заяву

Не всі ракети, що випускаються окупантами по Україні, долітають навіть до українських кордонів

Деякі ракети окупантів падають в акваторії Каспійського моря

Нові російські ракети мають недоліки, через які вони можуть падати росіянам в буквальному сенсі на голови, не долітаючи навіть до кордону України. Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

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За його інформацією, деякі ракети окупантів падають в акваторії Каспійського моря.

«Знаємо теж, що не всі ракети, що випускаються окупантами по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають в Каспійське море, деякі – росіянам на голови. Навіть ці ракети нові мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде все більше і вони будуть падати на їх же території», – розповів Гнат.

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Нагадаємо, триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.