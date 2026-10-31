Міністри закордонних справ країн G20 відмовилися від спільного фото через Лаврова

Державний департамент США вилучив групове фото з офіційного порядку денного

Міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» відмовилися від традиційного спільного фото напередодні зустрічі в Атланті 30 жовтня після того, як представники європейських країн висловили заперечення проти присутності Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Один з американських чиновників зазначив, що Державний департамент вилучив групове фото з офіційного порядку денного, оскільки Вашингтон не хотів, щоб це перетворилося на видовище чи відвертало увагу.

За словами одного з дипломатів, третина учасників, зокрема представники Австралії та Канади, чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти ідеї фотографуватися разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Раніше європейські чиновники припускали, що можуть бути зроблені дві окремі фотографії – одна з Лавровим, а інша – без нього.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20).