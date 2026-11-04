Поліг на курському напрямку. Згадаймо Юрія Гнесюка

У січні 2025 року Гнесюка мобілізували до лав Збройних сил України

Тривалий час рідні захисника не мали звісток про його долю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Гнесюка.

5 березня Юрій вирушив на бойову позицію, а 4 квітня 2025 року зник безвісти під час виконання бойового завдання в Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Юрій Васильович Гнесюк народився 7 травня 1987 року в Корці, однак усе життя прожив у Рівному. Навчався у школі № 19, після чого вступив до Рівненського вищого професійного училища № 1, де здобув професію столяра.

Після навчання близько чотирьох років працював на підприємстві з виробництва керамічних виробів, згодом – у будівельній сфері. Останніми роками займався дорожніми роботами. Працював у компаніях «Будальянс Інвест» та «Євромагістраль».

Юрій цікавився дорожньою технікою, любив працювати з машинами й обладнанням, які використовують під час ремонту доріг.

У січні 2025 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку він проходив військове навчання, після чого його підрозділ направили на сумський напрямок. 25 березня Юрій вирушив на бойову позицію, а 4 квітня 2025 року зник безвісти під час виконання бойового завдання в Курській області.

Тривалий час рідні не мали звісток про його долю. Згодом особу захисника вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи. 37-річний солдат Юрій Гнесюк загинув 4 квітня 2025 року на курському напрямку.

4 квітня 2025 року Юрій Гнесюк зник безвісти під час виконання бойового завдання в Курській області фото: Рівненська міська рада

Поховали Юрія Гнесюка на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Траурний портрет захисника України Юрія Гнесюка фото: Рівненська міська рада

Прощання з захисником у Свято-Покровському соборі Рівного фото: Рівненська міська рада

Поховали захисника 2 листопада на «Алеї Героїв» кладовища «Нове» фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина Наталія та двоє синів – 11-річний Денис і Назар, якому 2 роки 7 місяців.

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