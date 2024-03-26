Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій

Малюк: «Офіційно можу сказати єдине — Служба безпеки України ніяк це (ліквідації - ред.) не прокоментує і не підтвердить ніколи»

Малюк наголосив, що всі вороги «віддають кармічні борги перед українським народом»

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтервʼю на телеканалі ICTV прокоментував ліквідацію екснардепа і зрадника Іллі Киви, пропагандиста Владлена Татарського та замахи на інших злочинців, що працюють на Росію.

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Малюк не став підтверджувати, що за ліквідацією стоїть СБУ, але навів деталі цих епізодів.

Ліквідація Іллі Киви

За словами Малюка, Ілля Кива тривалий час працював на ворога та збирав і передавав інформацію Росії, після чого виїхав на територію країни-терориста та підігравав російським спецслужбам, зокрема, у проведенні ІПСО.

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«Він керував низкою агентурних проникнень в Україні, займався, зокрема, підготовкою диверсійних актів та низки всього іншого. Засуджений заочно до 14 років позбавлення волі», – каже голова СБУ.

Для ліквідації зрадника була застосована короткоствольна нарізна зброя. Киву ліквідували двома пострілами в груди та контрольним у голову з пістолета калібром 9×19 мм.

«Він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання в Підмосков'ї», – додав Малюк.

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Підрив Захара Прилєпіна

Пропагандист і воєнний злочинець Захар Прилєпін очолював одне з незаконних збройних формувань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення та активно поширював наратив, що українців потрібно вбивати.

«Справжній воєнний злочинець. Їхав на свою дачу, й по дорозі сталося спрацювання відповідної танкової міни. Того дня за кермом був його водій, також воєнний злочинець, який убивав наших співгромадян. Водій загинув на місці, а Прилєпін був суттєво й тяжко поранений: був травмований таз, ноги і, вибачте, він залишився без геніталій. Хай він так далі живе і насолоджується життям», – каже Малюк.

Про Владлена Татарського

Владлен Татарський до 2014 року був ув'язнений на Донеччині. Згодом «ДНРівці» його звільнили, після чого Татарський почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Перебував у так званих батальйонах «П'ятнашка» та «Восток».

Малюк додав, що саме Татарський свого часу мав відношення до українських військовополонених, він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру і він організував зґвалтування українських військовополонених.

«Пізніше набрав певної публічної ваги та став рупором Донбасу і «Вагнера». У нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав і ґвалтував. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам'ятаєте той кафетерій в Пітері, підшефний «Вагнерам», і ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя, такого золотистого кольору. Він її взяв, там було 400 грамів термобару і він спрацював як бритва стосовно нього», — розповів Василь Малюк.

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Ігор Корнет та Сергій Горенко

Міністра внутрішніх справ так званої «ЛНР» Ігоря Корнета вибухівка «знайшла» під час гоління в барбершопі, куди він ходив раз на тиждень, а генпрокурор «ЛНР» Сергій Горенко в прямому сенсі «вигорів на робочому місці» від 800 грамів пластиду.

Нагадаємо, глава СБУ пояснив, яку особливість мають спецоперації проти Росії.