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Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій
Малюк: «Офіційно можу сказати єдине — Служба безпеки України ніяк це (ліквідації - ред.) не прокоментує і не підтвердить ніколи»
фото з відкритих джерел

Малюк наголосив, що всі вороги «віддають кармічні борги перед українським народом»

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтервʼю на телеканалі ICTV прокоментував ліквідацію екснардепа і зрадника Іллі Киви, пропагандиста Владлена Татарського та замахи на інших злочинців, що працюють на Росію.

Малюк не став підтверджувати, що за ліквідацією стоїть СБУ, але навів деталі цих епізодів.

Ліквідація Іллі Киви

За словами Малюка, Ілля Кива тривалий час працював на ворога та збирав і передавав інформацію Росії, після чого виїхав на територію країни-терориста та підігравав російським спецслужбам, зокрема, у проведенні ІПСО.

«Він керував низкою агентурних проникнень в Україні, займався, зокрема, підготовкою диверсійних актів та низки всього іншого. Засуджений заочно до 14 років позбавлення волі», – каже голова СБУ.

Для ліквідації зрадника була застосована короткоствольна нарізна зброя. Киву ліквідували двома пострілами в груди та контрольним у голову з пістолета калібром 9×19 мм.

«Він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання в Підмосков'ї», – додав Малюк.

Підрив Захара Прилєпіна

Пропагандист і воєнний злочинець Захар Прилєпін очолював одне з незаконних збройних формувань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення та активно поширював наратив, що українців потрібно вбивати.

«Справжній воєнний злочинець. Їхав на свою дачу, й по дорозі сталося спрацювання відповідної танкової міни. Того дня за кермом був його водій, також воєнний злочинець, який убивав наших співгромадян. Водій загинув на місці, а Прилєпін був суттєво й тяжко поранений: був травмований таз, ноги і, вибачте, він залишився без геніталій. Хай він так далі живе і насолоджується життям», – каже Малюк.

Про Владлена Татарського

Владлен Татарський до 2014 року був ув'язнений на Донеччині. Згодом «ДНРівці» його звільнили, після чого Татарський почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Перебував у так званих батальйонах «П'ятнашка» та «Восток».

Малюк додав, що саме Татарський свого часу мав відношення до українських військовополонених, він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру і він організував зґвалтування українських військовополонених.

«Пізніше набрав певної публічної ваги та став рупором Донбасу і «Вагнера». У нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав і ґвалтував. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам'ятаєте той кафетерій в Пітері, підшефний «Вагнерам», і ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя, такого золотистого кольору. Він її взяв, там було 400 грамів термобару і він спрацював як бритва стосовно нього», — розповів Василь Малюк.

Ігор Корнет та Сергій Горенко

Міністра внутрішніх справ так званої «ЛНР» Ігоря Корнета вибухівка «знайшла» під час гоління в барбершопі, куди він ходив раз на тиждень, а генпрокурор «ЛНР» Сергій Горенко в прямому сенсі «вигорів на робочому місці» від 800 грамів пластиду.

Нагадаємо, глава СБУ пояснив, яку особливість мають спецоперації проти Росії.

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Теги: Генпрокурор зброя прокурор водій вибухівка зґвалтування злочинець Ілля Кива Василь Малюк

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