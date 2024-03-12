Сполучені Штати передадуть Україні ракети Atacms – Politico

Військовий пакет також включатиме додаткові снаряди калібру 155-мм, ракети Apam та керовані реактивні снаряди калібру 227-мм Gmlrs

Адміністрація президента США сьогодні ймовірно оголосить про відправку Україні «певної кількості» ракет Atacms у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних посадовців, котрі знайомі з темою.

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Один з посадовців повідомив виданню, що пакет включатиме «певну кількість» ракет Apam, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети Atacms – у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.

Цей же чиновник та ще один посадовець заявили, що пакет також включатиме додаткові снаряди калібру 155-мм й керовані реактивні снаряди калібру 227-мм Gmlrs.

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Двоє посадовців заявили виданню, що пакет допомоги буде на $300 млн.

Представник Міноборони США заявив, що відомство змогло використати заощадження від попереднього армійського контракту на зброю для України.

Politico зауважує, що цей пакет є «лише тимчасовим рішенням». Як зазначив чиновник Пентагону, це «не альтернатива» для додаткового запиту президента Джо Байдена щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нагадаємо, США вперше за кілька місяців готуються оголосити про новий пакет військової допомоги України на $400 млн. Кошти на цей пакет візьмуть із кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі. Новий пакет можуть виділити на тлі затримки додаткових коштів, виділення яких блокують республіканці в Палаті представників.

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Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.