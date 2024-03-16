Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти

Суд випустив Лієва з-під варти під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому чиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Про це повідомляє «Суспільне».

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ВАКС розглядав скаргу адвокатів чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який раніше вже відпускав Лієва з-під варти.

Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.

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За словами адвоката Назара Кульчицького, суд випустив Лієва з-під варти під особисте зобов’язання.

«Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО», – сказав адвокат.

Як повідомлялося, судді апеляції частково задовольнили скаргу прокурора та застосували до колишнього в.о директора департаменту Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

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Кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

Раніше повідомлялось, що пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють.