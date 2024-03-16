Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти
Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву
фото: «Суспільне»

Суд випустив Лієва з-під варти під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому чиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Про це повідомляє «Суспільне».

ВАКС розглядав скаргу адвокатів чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який раніше вже відпускав Лієва з-під варти.

Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.

За словами адвоката Назара Кульчицького, суд випустив Лієва з-під варти під особисте зобов’язання.

«Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО», – сказав адвокат.

Як повідомлялося, судді апеляції частково задовольнили скаргу прокурора та застосували до колишнього в.о директора департаменту Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

Раніше повідомлялось, що пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють. 

Читайте також: «Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва
Теги: міністр Олександр Алієв озброєння Антикорупційний суд суддя адвокат прокурор партії гроші Міноборони звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
17 лютого, 22:30
Нову пам’ятна монета має назву «Батьківське щастя»
Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету
1 березня, 16:04
Лубінець закликає громадян бути обережними і не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених
Шахраї вигадали новий спосіб наживатися на родинах полонених
24 лютого, 16:17
Британія може продати флагман Королівського флоту HMS Prince of Wales через брак грошей
Велика Британія може втратити свій найбільший авіаносець через одну причину
29 лютого, 12:22
Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію за допомогою безпілотних літальних апаратів на українську інфраструктуру
Британська розвідка порівняла цьогорічні атаки РФ по Україні з минулим роком
4 березня, 12:05
Україні треба продовжувати рухатись до європейських правил роботи ринків електроенергії
Ексміністр назвав обмеження, які заважають енергоринку
12 березня, 16:30
18 січня 2024 року столичний суд розірвав шлюб Тищенка і Барановської
Нардеп Тищенко отримав несподіваний подарунок від ексдружини
13 березня, 08:14
«Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія зробила заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні
10 березня, 16:17
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ а районі Красногорівки – Генштаб
9 березня, 19:31

Події в Україні

Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти
Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти
Окупанти вдарили по Конотопу: є влучання в цивільну інфраструктуру
Окупанти вдарили по Конотопу: є влучання в цивільну інфраструктуру
СБУ заблокувала поставки комплектуючих до зброї окупантів
СБУ заблокувала поставки комплектуючих до зброї окупантів
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Загибель рятувальника внаслідок удару по Одесі: ДСНС повідомила деталі
Загибель рятувальника внаслідок удару по Одесі: ДСНС повідомила деталі
Росіяни припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
Росіяни припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
13K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
5561
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
5206
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
3652
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну

Новини

Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
14 березня, 13:54

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua