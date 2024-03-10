Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України
На думку німецької опозиції, жоден обмін не зможе замінити ракети Taurus
фото з відкритих джерел

Німецька опозиція не підтримує пропозицію Британії

Опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі виступив проти пропозиції уряду Великої Британії щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння. Про це пише DW.

В інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання «найкращих систем озброєння». І, за його словами, Taurus – це якраз така система.

«Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження», – зазначив він.

Раніше голови ХДС та її сестринської партії ХСС – Фрідріх Мерц та Маркус Зьодер закликали передати Україні ракети Taurus.

Нагадаємо, Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну. Можливим варіантом при цьому називають кругові поставки, які передбачають, що Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

Як повідомлялося, Бундестаг повторно винесе на голосування питання щодо постачання Taurus для України. Керівник справами фракції Торстен Фрай заявив, що фракція винесе питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі наступного тижня сесії.

У проєкті резолюції фракції, підготовленому ще в листопаді, міститься заклик до федерального уряду «негайно виконати вимогу України про постачання крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі».

Раніше Шольц назвав ще одну причину, чому Україна поки не може отримати ракети Taurus.

Читайте також: Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus
Теги: Німеччина зброя Бундестаг ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни з жовтня-листопада 2023 року проштовхують наратив «Миролюбна Росія хоче переговорів, злобна маріонеткова Україна не хоче»
Кураж росіян і, що з цим робити
5 березня, 09:25
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus – нардеп
22 лютого, 16:12
Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів
1 березня, 07:30
Економіка Німеччини не може впоратись із низкою кризових моментів
«Параліч, який охопив Берлін»: Bloomberg змалював невтішний сценарій для економіки ФРН
13 лютого, 11:50
У результаті бойової роботи знищено 14 «Шахедів»
Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
12 лютого, 06:48
Профспілка в Німеччині закликала персонал авіакомпанії Lufthansa страйкувати
Німеччину чекає масштабний страйк працівників у аеропортах
19 лютого, 07:19
Ймовірно, що Штати хочуть змусити Європу і взяти на себе основну частину допомоги Україні
«Історичний злам». Нардеп розповів, як США змінили підхід стосовно безпеки в Європі
19 лютого, 10:43
Саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Фото учасників зустрічі
Що привіз Зеленський з Албанії? Підсумки саміту «Україна – Південно-Східна Європа» Балкани
29 лютого, 14:31
Снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів
Захід майже зібрав необхідну суму для закупівлі боєприпасів Україні – Bloomberg
6 березня, 20:11

Політика

Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України
Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України
Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо
Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо
Італія зробила заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні
Італія зробила заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні
Британська розвідка пояснила, що допоможе Україні сповільнити наступ РФ
Британська розвідка пояснила, що допоможе Україні сповільнити наступ РФ
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
Трамп пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю
Трамп пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
40K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
29K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
28K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
20K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11K
На Хмельниччині пролунали вибухи

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua