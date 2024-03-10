Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України

Німецька опозиція не підтримує пропозицію Британії

Опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі виступив проти пропозиції уряду Великої Британії щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння. Про це пише DW.

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В інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання «найкращих систем озброєння». І, за його словами, Taurus – це якраз така система.

«Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження», – зазначив він.

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Раніше голови ХДС та її сестринської партії ХСС – Фрідріх Мерц та Маркус Зьодер закликали передати Україні ракети Taurus.

Нагадаємо, Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну. Можливим варіантом при цьому називають кругові поставки, які передбачають, що Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

Як повідомлялося, Бундестаг повторно винесе на голосування питання щодо постачання Taurus для України. Керівник справами фракції Торстен Фрай заявив, що фракція винесе питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі наступного тижня сесії.

У проєкті резолюції фракції, підготовленому ще в листопаді, міститься заклик до федерального уряду «негайно виконати вимогу України про постачання крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі».

Раніше Шольц назвав ще одну причину, чому Україна поки не може отримати ракети Taurus.