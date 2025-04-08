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Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення
фото: Facebook/Володимир Зеленський

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки окупантів

За минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2782 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Упродовж дня ворог здійснив три наступи на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 52 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя, Розливу і Скудного.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 278 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку Донецької області. Водночас окупанти просунулися біля населених пунктів Курської, Луганської та Донецької областей.

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Теги: війна фронт Генштаб

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