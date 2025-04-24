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Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках

Сьогодні російські загарбники залучили для ураження 72 ракети різного типу, а також завдали 72 авіаційних ударів, застосувавши 125 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1223 дрони-камікадзе та здійснили 4578 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

24 квітня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 109 з них – безповоротно. Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, чотири антени БпЛА, два спостережні комплекси «Муром-М», п’ять БпЛА та один супутниковий термінал.

На Харківському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Рідкодуб та Путникове.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку 

Зпочатку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Нового Колодязя, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Краматорськ.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Леонідівки та в бік Диліївки і Новоспаського. Наразі триває шість боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка. До цього часу тривають 12 боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка, Сухий Яр, Удачне, Новомиколаївка, Зелений Кут, Новопавлівка та Покровськ.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили вісім ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по району населеного пункту Багатир.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Противник протягом доби провів 27 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває два боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 315 артилерійських обстрілів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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