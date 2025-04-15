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Сили оборони уразили пункт дислокації бригади окупантів, причетної до удару по Сумах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сили оборони уразили пункт дислокації бригади окупантів, причетної до удару по Сумах
Українські воїни відповіли російським загарбникам за обстріл Сум
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Захисники знищили у Курській області пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російської армії

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України атакували низку об’єктів в Курській області. Вони пов'язані з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

«Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату», – йдеться в повідомленні.

Генштаб наголошує, що бойова робота по важливих військових об’єктах окупантів триватиме до припинення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії на цей час зросла до 35 людей.

У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо відмовився засуджувати Росію за удар по Сумах, посилаючись на начебто недостатню кількість інформації.

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Теги: Суми Генштаб Курщина

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