Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб. Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

27 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні, одне з яких досі триває. Протягом доби ворог здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню; завдав 14 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку

Чотири атаки відбили українські підрозділи в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Чотирнадцять разів ворог атакував, намагаючись просунутись у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили шість атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Одне бойове триває зіткнення до цього часу.

На Краматорському напрямку

Війська загарбника один раз атакували поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.

Нагадаємо, триває 1250-й день повномасштабної війни в Україні.