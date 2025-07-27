Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб. Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.
Новини війни в Україні
27 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні, одне з яких досі триває. Протягом доби ворог здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню; завдав 14 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби.
На Південно-Слобожанському напрямку
Чотири атаки відбили українські підрозділи в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.
На Куп’янському напрямку
Противник п’ять разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.
На Лиманському напрямку
Чотирнадцять разів ворог атакував, намагаючись просунутись у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Дотепер тривають два бойові зіткнення.
На Сіверському напрямку
Наші захисники успішно зупинили шість атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Одне бойове триває зіткнення до цього часу.
На Краматорському напрямку
Війська загарбника один раз атакували поблизу Ступочок.
На Торецькому напрямку
Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.
На Покровському напрямку
Протягом дня агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ.
На Новопавлівському напрямку
Наші оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.
Нагадаємо, триває 1250-й день повномасштабної війни в Україні.