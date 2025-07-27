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Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб. Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

27 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні, одне з яких досі триває. Протягом доби ворог здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню; завдав 14 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Чотири атаки відбили українські підрозділи в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Чотирнадцять разів ворог атакував, намагаючись просунутись у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили шість атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Одне бойове триває зіткнення до цього часу.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Війська загарбника один раз атакували поблизу Ступочок.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.

Лінія фронту станом на 27 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1250-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ворог Покровськ

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