Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1247-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 липня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське – усі ворожі атаки було відбито.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку

Триває бій поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку

Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку – в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку

Росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка — у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

Нагадаємо, триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні.