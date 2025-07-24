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Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1247-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 липня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське – усі ворожі атаки було відбито.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Триває бій поблизу Григорівки.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку – в районі Білої Гори.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка — у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

Лінія фронту станом на 24 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ

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