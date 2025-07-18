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Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 18 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1221 дрон-камікадзе та здійснили 3949 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

18 липня станом на 22:00 відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 82 окупанти, з яких 46 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одне укриття для особового складу, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один мотоцикл, три автомобілі, десять безпілотних літальних апаратів. Також пошкодили два ворожі автомобілі.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 26 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав восьми авіаційних ударів, скинув дванадцять керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три наступальні дії в напрямку Куп’янська та поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 19 штурмів противника у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки, вісім боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог двічі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили обидві атаки окупантів.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки та Олександро-Калинового. На даний час триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 37 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда. Два боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1241-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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