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ЗСУ знищили штаб восьмої армії РФ на на окупованій Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЗСУ знищили штаб восьмої армії РФ на на окупованій Донеччині
Високоточний удар суттєво ускладнює здатність окупантів планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі втрати росіян уточнюються

Сили оборони 30 червня успішно завдали удару по пункту управління восьмої загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, наразі втрати росіян уточнюються. Також цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність окупантів планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

«Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир», – заявив Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

До слова, уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Також у ніч на 14 червня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по підприємствах, що виробляють вибухові речовини та боєприпаси.

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Теги: росіяни війна Генштаб Донеччина

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