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Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 23 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1246-й день повномасштабної війни

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 70 КАБ. Крім того, застосував 1174 дронів-камікадзе, здійснив 4237 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 липня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 13 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, ще сім боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районі Григорівки, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед в напрямку Ступочок та Білої Гори.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні двічі штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька. Сили оборони відбили одну атаку противника, один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького. Чотири бойових зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Воскресенка та Вільне Поле, ще три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1246-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ

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