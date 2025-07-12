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Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1235-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинув 135 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5535 обстрілів, з них 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3390 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області; Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ Донецької області; Січневе, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Львове, Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 359 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 2

Агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 3

Минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 4

Ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 5

Впродовж минулої доби ворог здійснив п’ять атак на позиції наших підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 6

Зафіксовано чотири бойових зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 15 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 10

Наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року фото 11

Ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1235-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Україна війна росія

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