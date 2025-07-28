Лінія фронту станом на 28 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав п’ять ракетних та 70 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 107 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 376 ударів дронами-камікадзе та 4 015 обстрілів.

Новини війни в Україні

28 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 149 окупантів, з них 96 – безповоротно. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, 32 безпілотні літальні апарати, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА та три укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено квадроцикл та п’ять терміналів супутникового зв’язку противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 267 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки у районах Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової – наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили чотири атаки поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Предтечиного. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне. На даний час бої точаться у восьми локаціях. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Світле.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка, ще шість боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Тернове.

Нагадаємо, триває 1251-й день повномасштабної війни в Україні.