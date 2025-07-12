У Чернівцях лікарі під обстрілами реанімували дитину, яка перестала дихати

Лікарі надавали допомогу Златі просто під час обстрілів міста

Медики ризикували життям, щоб урятувати пацієнтку

У Чернівцях під час масованої ракетно-дронової атаки РФ лікарі рятували важкохвору Злату, яка раптово перестала дихати. Її реанімували під обстрілами. Як інформує «Главком», про це повідомила благодійниця та засновниця чернівецького медичного центру «Дім метеликів» Марта Левченко.

«Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті, тривала реанімація», – поділилася засновниця хоспісу для важкохворих дітей.

За її словами, інші діти під час тривоги перебували в укритті, яке команда на випадок можливих обстрілів завчасно підготувала для ночівлі.

«Більшість дітей у «Домі Метеликів» були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінно-вибухові травми і досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес. Тому навіть звук обстрілів для них – це сто кроків назад в питанні реабілітації», – написала Марта Левченко.

Наразі команда хоспісу закликає благодійників допомогти їм поставити металеві ролети на вікна реанімації.

Нагадаємо, 13 липня у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 26 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами».