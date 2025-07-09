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Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 9 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1232-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1161 дрон-камікадзе та здійснили 3562 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 липня станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1232-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ окупанти

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