Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1232-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1161 дрон-камікадзе та здійснили 3562 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 липня станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Нагадаємо, триває 1232-й день повномасштабної війни в Україні.