Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 липня втратила:
- особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб;
- танків – 11032 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23012 (+7) од;
- артилерійських систем – 30531 (+46) од;
- РСЗВ – 1442 (+1) од;
- засоби ППО – 1198 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163);
- крилаті ракети – 3492 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Нагадаємо, триває 1242-й день повномасштабної війни в Україні.