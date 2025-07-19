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Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 11032 одиниць танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 липня втратила:

  • особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб;
  • танків – 11032 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23012 (+7) од;
  • артилерійських систем – 30531 (+46) од;
  • РСЗВ – 1442 (+1) од;
  • засоби ППО – 1198 (+1) од;
  • літаків  – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163);
  • крилаті ракети – 3492 (+1);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112);
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).
Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1242-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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