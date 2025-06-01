У Львові проведуть публічне обговорення впливу російської культури на молодь – Садовий

Садовий: Це масова, системна атака. І закривати на це очі – означає втратити ще одне покоління

Міський голова Львову Андрій Садовий зазначив, що культурна експансія з боку Росії є системною атакою, яка охоплює всю країну

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про проведення публічного обговорення щодо впливу російської культури та пропаганди на українську молодь. Відповідну ініціативу мер представив після інциденту, який викликав суспільний резонанс – відео, зняте львівськими школярами під пісню російського виконавця Моргенштерна, що швидко поширилося у мережі. Про це повідомляє «Главком».

Як пояснив Садовий, захід покликаний не лише дати оцінку ситуації, а й напрацювати конкретні рішення. Він наголосив, що культурна експансія з боку Росії є системною атакою, яка охоплює всю країну незалежно від регіону, мови чи типу навчального закладу.

«Це масова, системна атака. І закривати на це очі – означає втратити ще одне покоління», – зазначив Садовий.

За його словами, Львів вже має активні молодіжні програми, включно з шкільними спортивними лігами, навчально-патріотичними центрами та низкою ініціатив, спрямованих на розвиток української культури. Однак, підкреслив міський голова, цього недостатньо без належної підтримки культури на національному рівні.

До участі у публічному обговоренні запрошують освітян, журналістів, громадських діячів, культурних менеджерів та всіх охочих. Формат і дата проведення заходу будуть оголошені найближчим часом.

Раніше ми писали, що у Львові правоохоронці склали адміністративні протоколи на батьків учнів ліцею №93, після того, як школярі були помічені за прослуховуванням та виконанням пісень російського репера Моргенштерна. Інцидент, який стався у туалеті навчального закладу, швидко поширився в місцевих Telegram-каналах, викликавши обурення громадськості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.media.

На відео, яке розповсюдили у місцевих Telegram-каналах, підлітки танцюють і співають під російську музику, використовуючи нецензурну лексику та демонструючи аморальний зміст, поки інші знімали це на телефон. У ліцеї №93 підтвердили факт події, зазначивши, що негайно викликали батьків учасників та залучили поліцію для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності.