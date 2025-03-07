Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон

Чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій мають право перетнути кордон

Кабмін розширив перелік українців, які можуть перетнути кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон:

ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. Нові правила почали діяти 6 березня.

Зокрема, Держприкордонслужба повідомила деталі щодо документів, з якими чоловіки зі сфери культури та інформаційної сфери зможуть виїхати за кордон.