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Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон
Уряд вніс зміни до перетину кордону 
фото: Depositphotos

Чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій мають право перетнути кордон

Кабмін розширив перелік українців, які можуть перетнути кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон: 

Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон фото 1
  • ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;
  • члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. Нові правила почали діяти 6 березня. 

Зокрема, Держприкордонслужба повідомила деталі щодо документів, з якими чоловіки зі сфери культури та інформаційної сфери зможуть виїхати за кордон.

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Теги: чоловік Кабмін кордон українці Україна військовозобов'язаний

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