Уряд змінив правила перетину кордону для деяких чоловіків

Кабмін прибрав у Мінрозвитку та військових адміністрацій можливість ухвалювати рішення про виїзд чоловіків, які везуть гуманітарку

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу.

«Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Двоє 27-річних киян організували «трансфер» до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, де призовники могли далі прямувати до країн ЄС. Вартість послуги становила $15 тис.

До слова, українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оформити бронювання від мобілізації через спеціально створені для цього центри.