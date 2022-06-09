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  4. Літак ЗСУ збив ворожу ракету у небі над Сумщиною (фото)
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    Події в Україні

    Літак ЗСУ збив ворожу ракету у небі над Сумщиною (фото)

    Росія продовжує завдавати ракетних ударів по деяких містах - Літак ЗСУ збив ворожу ракету у небі над Сумщиною (фото)
    Росія продовжує завдавати ракетних ударів по деяких містах
    фото: Дмитро Живицький/Telegram

    Ракету збили над Роменським районом

    Повітряні сили Збройних сил України сьогодні, 9 червня, збили ракету російських окупантів у небі над Сумською областю. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету! Дякую нашим захисникам», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 7 червня Збройні сили України сьогодні близько 7:30 збили ворожу ракету у Запорізькій області.

    Додамо, що на 106 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398).

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Літак ЗСУ збив ворожу ракету у небі над Сумщиною (фото)