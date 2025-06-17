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Атака на Дарницький район столиці: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Дарницький район столиці: фото наслідків
фото: glavcom.ua

Місцеві мешканці вже почали ліквідовувати наслідки атаки

Будинок, в який сьогодні влучив «шахед» у Дарницькому районі, отримав значні пошкодження. Про це передає «Главком».

Місцеві мешканці вже почали ліквідовувати наслідки атаки: прибирають уламки скла, металу та стін.

9 фото
На весь екран
Наслідки атаки РФ на Дарницький район Києва
фото: glavcom.ua

Удар зачепив 14-18 поверхи будинку.

Атака на Дарницький район столиці: фото наслідків фото 1
Атака на Дарницький район столиці: фото наслідків фото 2
Атака на Дарницький район столиці: фото наслідків фото 3

Раніше жителі цього будинку розповіли, що під час масованої атаки ворога знаходилися в міжквартирному коридорі.

На іншій локації, де після нічної атаки розпочалась масштабна пожежа, для її гасіння рятувальники використовують гелікоптер.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. 

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

У Києві вже 14 загиблих та 40 поранених.

Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.

Теги: Київ дрон війна окупанти

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