Дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське»

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

«СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога», – сказано у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів кілька деталей про легендарну спецоперацію «Павутина». Операція, що тривала один рік, шість місяців і дев’ять днів, була спрямована на знищення російських ракетоносіїв і вимагала нестандартних рішень, включно з корупцією російських митників.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного вторгнення агент Служби безпеки проник в так званий «політичний офіс» у Москві, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління.