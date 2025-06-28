Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
СБУ знищила ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28
фото: скріншот із відео

Дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське»

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

«СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога», – сказано у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів кілька деталей про легендарну спецоперацію «Павутина». Операція, що тривала один рік, шість місяців і дев’ять днів, була спрямована на знищення російських ракетоносіїв і вимагала нестандартних рішень, включно з корупцією російських митників.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного вторгнення агент Служби безпеки проник в так званий «політичний офіс» у Москві, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління.

Читайте також:

Теги: Крим окупанти військова техніка гелікоптер аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Тернопільщину
Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
6 червня, 07:36
Юнаківська громада, Сумщина
П’ятеро людей відмовилися виїжджати із прикордонного села на Сумщині. Причина рішення вражає
8 червня, 22:14
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2025 року
20 червня, 08:53
Ситуація на фронті 17 червня
Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу
18 червня, 00:20
За словами глави України, загарбники ведуть активні бої дії, аби просунутися на Сумщині
Президент назвав кількість окупантів, які перебувають на території України
21 червня, 14:27
Ситуація на фронті 26 червня
Лінія фронту станом на 26 червня. Зведення Генштабу
26 червня, 22:45
Сили ППО знешкодили 49 ворожих БпЛА
РФ атакувала Україну 63-ма «шахедами»: які області постраждали
12 червня, 09:19
27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби
Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта
18 червня, 14:12
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
24 червня, 18:17

Події в Україні

На Тернопільщині виконавча служба вилучила у боржника гілку граба
На Тернопільщині виконавча служба вилучила у боржника гілку граба
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
Зеленський поділився подробицями зустрічі з Трампом
Зеленський поділився подробицями зустрічі з Трампом
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
165K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
111K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
45K
Верховний лідер Ірану відповів на ультиматум Трампа
44K
Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua