Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється

Понад 10 годин російська терористична армія атакувала масовано дронами Кіровоградщину. Унаслідок цього троє людей загинули та шестеро травмувалися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«В обласному центрі зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, у Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, де також виникли займання. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом на території області зафіксовано 25 локацій, що зазнали ворожих ударів. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків масованої атаки.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули люди. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зауважимо, що унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Як повідомлялося, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.