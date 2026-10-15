Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків
У Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури
фото: ДСНС Кіровоградщини

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється

Понад 10 годин російська терористична армія атакувала масовано дронами Кіровоградщину. Унаслідок цього троє людей загинули та шестеро травмувалися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«В обласному центрі зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі», – йдеться у повідомленні.

Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків фото 1
Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків фото 2

За даними ДСНС, у Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, де також виникли займання. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом на території області зафіксовано 25 локацій, що зазнали ворожих ударів. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків масованої атаки.

Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків фото 3
Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків фото 4

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули люди. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зауважимо, що унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Як повідомлялося, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.

Читайте також:

Теги: Кіровоградщина Кропивницький війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угодою про дизельне паливо Трамп сильно допомогає РФ
NYT: Трамп допомагає Путіну в економічній війні Росії з Україною
13 жовтня, 01:15
Мінськ стверджує, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
9 жовтня, 19:25
У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника
Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА
8 жовтня, 16:28
Окупанти чотири рази атакували мережу виномаркетів Okwine: збитки перевищили 700 млн грн
Окупанти чотири рази атакували мережу виномаркетів Okwine: збитки перевищили 700 млн грн
7 жовтня, 18:04
Один із посадовців організував схему із залученням фахівця з технічного нагляду та представників підрядної організації
На фортифікаціях Сумщини розікрали майже 40 млн грн – ДБР
6 жовтня, 18:15
Дональд Трамп і Володимир Путін невдовзі можуть зустрітися для переговорів стосовно завершення війни на саміті G20
Кремль прокоментував можливу угоду з США про послаблення санкцій
30 вересня, 13:04
Дудь після початку повномасштабного вторгнення публічно виступав проти розпочатої Росією війни
Росія внесла Юрія Дудя до переліку терористів та екстремістів
23 вересня, 16:41
Президент США Дональд Трамп
Іран загнав Трампа у пастку
23 вересня, 07:09
Окупнати знищили вже декілька великих логістичних хабів компанії
«Нова пошта» змінює роботу через обстріли та вводить моніторинг загроз
18 вересня, 17:02

Події в Україні

У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала п'ять хвилин
У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала п'ять хвилин
Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків
Кіровоградщина понад 10 год. перебувала під масованою атакою БпЛА: фото наслідків
Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині
Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
На Дніпропетровщині загинули двоє людей через російські удари
На Дніпропетровщині загинули двоє людей через російські удари
Частина Рівненського району залишилася без світла після атаки РФ (оновлено)
Частина Рівненського району залишилася без світла після атаки РФ (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
74K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua